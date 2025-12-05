Latina 2032, arrivano i primi finanziamenti in vista del Centenario della città

La Fondazione Latina 2032 ha ricevuto i primi finanziamenti destinati al Centenario della città. Sono stati accreditati 700mila euro complessivi, suddivisi in 200mila euro per l’annualità 2024 e 500mila euro per il 2025, a conferma dell’avvio operativo dell’ente di diritto privato incaricato della gestione e programmazione delle risorse previste dalla legge 130 del 6 settembre 2024.

Il sindaco Matilde Celentano ha definito questo passaggio “fondamentale” e ha ricordato come, a una sola settimana dal rogito notarile e dalla nomina della rappresentante legale, la dottoressa Chiara Eleonora Coppola, la Fondazione sia già pienamente operativa. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha approvato con decreto, lo scorso 2 dicembre, l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente. Tale provvedimento ha fatto seguito al rogito del 26 novembre, firmato dal Comune e dagli altri soggetti istituzionali coinvolti: Ministero della Cultura, Regione Lazio, Provincia di Latina e Camera di Commercio Frosinone-Latina.

Contestualmente all’approvazione, il Dipartimento per le attività culturali del Ministero ha autorizzato l’impegno e il pagamento dei primi 700mila euro, un iter rapido che, secondo il sindaco, testimonia una volontà condivisa di far avanzare il progetto del Centenario di Latina.

Celentano ha definito la Fondazione “il vero motore del Centenario”, sottolineando come la presenza congiunta di Stato, Regione, Provincia, Comune e Camera di Commercio garantirà una visione strategica capace di proiettare Latina in un contesto europeo. Tra le iniziative già avviate figurano l’accordo con Sapienza e Unindustria per potenziare l’offerta universitaria con percorsi mirati al comparto farmaceutico e l’affidamento della pianificazione del centro storico all’architetto Alfonso Femia, affiancato dai professionisti locali Francesco Romagnoli ed Emilio Ranieri.

Il sindaco ha ricordato inoltre il programma di recupero degli immobili di Fondazione, per il quale è in via di definizione un accordo con l’Agenzia del Demanio, e la recente conferma della convenzione per il Sistema integrato delle città di Fondazione dell’Agro Pontino e dell’Agro Romano, una rete che punta a valorizzare il patrimonio urbano del Novecento.

Celentano ha ribadito i ringraziamenti ai promotori della legge sul Centenario, a partire dal primo firmatario, il senatore Nicola Calandrini, e ha auspicato una rinnovata unità delle forze politiche per portare avanti un progetto definito “di comunità”. La sede operativa della Fondazione sarà collocata nell’ex casa del custode della scuola di piazza Dante, per la quale è già stato affidato l’incarico di progettazione degli interventi di manutenzione; la gara per i lavori è prevista entro gennaio.