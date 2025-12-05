Auto sospetta in centro a Gaeta, a bordo due pregiudicati

Foglio di via con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Gaeta per due uomini identificati dalla polizia nell’ambito di attività di controllo del territorio. La pattuglia del commissariato ha ricevuto la segnalazione della presenza di un’auto sospetta nel centro storico di Gaeta. Gli agenti hanno fermato il veicolo e identificato gli occupanti, accertando che su entrambi gravavano diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, truffe e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso degli accertamenti uno dei due uomini è stato trovato poi in possesso di un cellulare con una sim intestata a una persona del tutto estranea, che ha successivamente dichiarato di non aver mai attivato l’utenza né acquistato il dispositivo e ha sporto poi formale denuncia per sostituzione di persona. La persona trovata in possesso del telefono è stata denunciata per ricettazione. Per entrambi invece è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni.