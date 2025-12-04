Trascurava la pulizia dei luoghi di lavoro, degli  impianti e dei dispositivi. Denunciato il titolare di un’azienda agricola

FONDI – Stamattina i Carabinieri della Tenenza di Fondi e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno effettuato un’ ispezione in un’azienda impegnata nell’attività di coltivazione di ortaggi vari. Il titolare dell’azienda, un uomo di 34 anni residente nel territorio pontino, è stato denunciato, poiché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi non erano stati sottoposti a regolare pulitura, per assicurare condizioni igieniche adeguate ai lavoratori e alla linea di produzione. Previste ammende per complessivi 1.700 euro circa. Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di quattro lavoratori, di cui tre di nazionalità indiana e uno di nazionalità bengalese, che compiutamente identificati, sono risultati tutti in regola sul territorio Nazionale e con le preventive comunicazioni di assunzione.