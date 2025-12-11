Latina, accusa un malore in palestra e muore. Inutili i soccorsi

Shock nella palestra Palafitness in viale Kennedy a Latina, dove nella serata di ieri un uomo di 63 anni è deceduto dopo essere stato colto da un malore improvviso durante l’allenamento. Secondo le prime ricostruzioni, il 63enne si sarebbe accasciato a terra dopo pochi minuti dall’inizio di una lezione di fitness. Il personale della struttura e alcuni presenti hanno subito avviato le procedure di soccorso, utilizzando il defibrillatore in dotazione, mentre veniva allertato il 118.

I sanitari, giunti in pochi minuti, hanno proseguito i tentativi di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto all’interno della palestra, senza necessità di trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di rito: da un primo riscontro, all’interno della struttura sarebbe tutto in regola.

La vicenda ha scosso profondamente i presenti, colti da incredulità, così come i familiari dell’uomo, che non soffriva di patologie note. Il malore lo ha colpito davanti alla moglie, presente al momento dell’accaduto.

Il racconto dalla voce del gestore della struttura, Andrea Cipriani, al microfono di Antonella Melito: