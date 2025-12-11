Latina, rapina e aggredisce un connazionale, straniero fermato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Latina ha eseguito un fermo di iniziativa nei confronti di un cittadino straniero gravemente indiziato dei reati di rapina impropria aggravata dall’uso di un’arma e lesioni personali. Il provvedimento arriva al termine di rapide e articolate indagini condotte dalla Squadra Mobile, che hanno permesso di ricostruire quanto accaduto la sera del 14 novembre 2025 in uno stabile abbandonato di via Scaravelli.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe avvicinato un connazionale chiedendogli del denaro. Di fronte al rifiuto, si sarebbe impossessato di una banconota direttamente dalla tasca della vittima. Ne è scaturita una colluttazione durante la quale l’indagato avrebbe estratto un coltello tentando di colpire l’altro uomo, senza riuscirci grazie alla sua pronta reazione. Per garantirsi la fuga, avrebbe infine sferrato un pugno al volto della vittima, provocandole la frattura del setto nasale.

La denuncia presentata dal ferito e l’analisi di elementi fotografici hanno consentito agli investigatori di identificare il presunto aggressore, riconosciuto anche in sede di individuazione fotografica. L’uomo è stato rintracciato ieri mattina in via Don Morosini, nei pressi di una fermata dell’autobus, e sottoposto a fermo. È stato successivamente trasferito presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: per l’indagato vale la presunzione di innocenza.