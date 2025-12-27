ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Latina, bomba carta fatta esplodere in un’auto parcheggiata nel quartiere Nicolosi

Sul posto per le indagini la polizia

LATINA – Nuovo attentato a Latina, stavolta nel quartiere Nicolosi,  bersaglio un’auto. Da quanto si apprende l’episodio è avvenuto questa mattina alle cinque circa quando una bomba carta è stata fatta esplodere all’interno di una parcheggiata in via Corridoni. L’ordigno ha danneggiato dall’interno tettuccio e sportelli e fatto esplodere il parabrezza e i finestrini di una Renault grigia di proprietà di un operaio.

Sul posto è intervenuta la polizia anche con la Scientifica, la zona è stata cinturata. Procedono gli investigatori della Squadra Mobile della Questura.

