Gaeta, arrestato spacciatore 33enne in trasferta

Un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è stata portata a termine dalla Polizia di Stato – Questura di Latina, che ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In totale sono stati sequestrati 22 grammi di sostanza, suddivisi in 56 dosi.

L’intervento è stato condotto dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso della serata di mercoledì 10, gli agenti hanno notato un’auto procedere con atteggiamento sospetto nei pressi dei depositi ENI e hanno deciso di fermare il mezzo per un controllo approfondito. Durante le verifiche, il passeggero dell’auto, un uomo di 33 anni proveniente da Fondi, ha mostrato un comportamento particolarmente nervoso, tentando di occultare un astuccio sotto le gambe. Il gesto non è sfuggito agli operatori, che hanno proceduto a un controllo accurato, rinvenendo all’interno dell’astuccio numerose dosi di cocaina confezionate in bustine di cellophane termosaldate. Ulteriore sostanza stupefacente è stata trovata nascosta all’interno di alcuni pennarelli.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, l’uomo è stato arrestato e inizialmente posto agli arresti domiciliari. Successivamente, la Procura ha richiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare. Il Gip del Tribunale di Cassino ha accolto la richiesta, disponendo nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, l’indagato potrà far valere le proprie difese nelle successive fasi processuali.