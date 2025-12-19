Restauro Santo Stefano, si dimette il commissario di governo Macioce

VENTOTENE – Nuovo cambio alla guida del grande progetto di recupero e valorizzazione dell’ex carcere di Santo Stefano a Ventotene. E’ di questi minuti l’ufficialità che il Generale Giovanni Maria Macioce si è dimesso dal ruolo di commissario di Governo per Santo Stefano, per assumere l’incarico governativo di Commissario per il superamento degli insediamenti abusivi e per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ruolo ricoperto fino a poco tempo fa dall’ex prefetto di Latina Maurizio Falco. I due incarichi infatti sono incompatibili. Macioce era subentrato alla prima commissaria per il progetto dell’ex carcere borbonico, l’onorevole Silvia Costa.