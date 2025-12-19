VENTOTENE – Nuovo cambio alla guida del grande progetto di recupero e valorizzazione dell’ex carcere di Santo Stefano a Ventotene. E’ di questi minuti l’ufficialità che il Generale Giovanni Maria Macioce si è dimesso dal ruolo di commissario di Governo per Santo Stefano, per assumere l’incarico governativo di Commissario per il superamento degli insediamenti abusivi e per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, ruolo ricoperto fino a poco tempo fa dall’ex prefetto di Latina Maurizio Falco. I due incarichi infatti sono incompatibili. Macioce era subentrato alla prima commissaria per il progetto dell’ex carcere borbonico, l’onorevole Silvia Costa.
Restauro Santo Stefano, si dimette il commissario di governo Macioce
Assumerà il ruolo di commissario contro il Caporalato al posto del prefetto Falco
Di