Misure di sicurezza in vista delle feste, controlli straordinari in tutta la provincia

Si è parlato del rafforzamento delle misure di sicurezza durante eventi, mercatini e manifestazioni su tutto il territorio, nell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza riunito dal Prefetto Vittoria Ciaramella e allargato alla partecipazione dei sindaci. All’incontro hanno preso parte anche i vertici delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di definire le strategie di prevenzione da adottare nelle prossime settimane, caratterizzate da un aumento significativo delle presenze nei luoghi pubblici e nelle località a maggiore vocazione turistica.

Nel corso della riunione è stata condivisa la necessità di intensificare i controlli e rafforzare i dispositivi di vigilanza, in particolare nelle zone interessate da mercatini e fiere natalizie, ma anche in prossimità di palazzi istituzionali, stazioni ferroviarie e nodi del trasporto pubblico. Le misure rientrano in una più ampia cornice di sicurezza che accompagnerà tutti gli eventi promossi dai Comuni pontini.

Un’attenzione specifica sarà inoltre dedicata al contrasto del commercio illegale di fuochi d’artificio, botti e artifici pirotecnici, soprattutto in vista dei festeggiamenti di Capodanno, periodo in cui si registra tradizionalmente un incremento di questo fenomeno.

Previsti anche controlli straordinari sulle strade della provincia, con particolare riferimento alle arterie principali e più trafficate, e servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori, come furti e rapine, oltre al contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.

In tema di eventi e movida, il Prefetto Ciaramella ha infine richiamato l’importanza della collaborazione tra le amministrazioni comunali e le polizie locali, sollecitando i sindaci a individuare modalità efficaci per il controllo degli accessi nelle aree considerate più sensibili, così da garantire condizioni di maggiore sicurezza durante le manifestazioni pubbliche.