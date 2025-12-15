Latina perde ancora, al Pinto finisce 3-1 per la Casertana

LATINA – Non riesce l’impresa al Latina contro la Casertana. Dopo un pareggio contro il Casarano e la vittoria sul campo della Pro Vercelli in Coppa Italia, il Latina si è visto costretto ad affrontare la terza trasferta consecutiva in una settimana. Come se non bastasse si è trattata di una partita molto particolare, con il primo tempo che ha avuto ben 15 minuti di recupero, per via di alcuni problemi con l’FVS.

Nonostante il risultato negativo, il lavoro di Mister Volpe sulla squadra sta già facendo intravedere dei segnali interessanti. Infatti, Il Latina è riuscito ad entrare in campo concentrato e subito con la voglia di ottenere punti dal difficile campo dell’Alberto Pinto. Solitamente, i nerazzurri hanno visto i loro momenti più critici nei primi minuti di gioco. Questa volta, però, il Latina ha trovato il vantaggio durante il primo minuto di gioco con una gran bella rovesciata di Parigi, eseguita dopo un preciso assist dell’esterno mancino Federico Pace. Torna così al gol dopo tre mesi la punta del Latina, segnando così l’undicesima rete in campionato dei nerazzurri, la prima arrivata nel corso di un primo tempo. Primo tempo che si rivela molto combattuto ma, come detto, anche parecchio insolito vista la sospensione della partita per i problemi con l’FVS, che tornerà protagonista nel secondo tempo. Comunque, il Latina riesce a tenere testa alla Casertana, squadra quinta in classifica. I campani non stanno a guardare e più volte si fanno vedere dalle parti di Mastrantonio, il quale, però, riesce a farsi trovare pronto. I nerazzurri vanno vicino al raddoppio prima con lo stesso Parigi e poi con Riccardi. Peccato per queste due occasioni non concretizzate al meglio, perché la Casertana trova il pareggio con Bentivegna al 56° minuto, ovvero durante il maxi recupero concesso dall’arbitro Vogliacco.

Il secondo tempo inizia sulle note del secondo, con il Latina che cerca sì di difendersi ma, parallelamente, anche di arrivare a riprendersi il vantaggio. I piani di Mister Volpe vengono, però, stravolti dall’espulsione di Di Ciancio. Il rosso, per somma di ammonizioni, è arrivato dopo il richiamo dell’arbitro all’FVS da parte della panchina della Casertana. Il Latina, rimasto in dieci, è costretto a barricarsi in difesa per difendere quello che sarebbe stato un prezioso punto guadagnato in trasferta, sia per la classifica che per il morale. L’impresa viene però soltanto sfiorata dai nerazzurri, che subiscono gol al 90° da Heinz e, al 96°, da Galletta. Finisce dunque per 3 a 1 a favore dei campani una partita davvero molto combattuta. Il Latina ce l’ha messa tutta, ma non è bastato. La situazione peggiora sempre di più in campionato. I pontini sono penultimi, a soli due punti di distanza dal fanalino Picerno. La Cavese, prima squadra fuori dai play-out, è distante ormai 3 punti, mentre Giugliano, Siracusa e Foggia sono ferme insieme al Latina a quindici punti, con i pugliesi che stasera giocheranno alle 20,30 contro il Monopoli. Il prossimo impegno dei nerazzurri prima della pausa natalizia sarà domenica contro il Crotone, partita in cui rimarrà fondamentale ritornare presto ai tre punti per smuovere a proprio favore la classifica del girone C.

“Posso rimproverare poco alla squadra riguardo all’impegno, alla dedizione alla causa. Ma siamo stati ingenui e abbiamo portato a casa il nulla. L’atteggiamento è stato giusto, ma non si può concedere un uomo in più alla Casertana, che è già forte di suo. Bisogna proiettarci già alla prossima partita, perché la classifica ci impone di lavorare e di fare punti”, ha commentato mister Gennaro Volpe nella consueta conferenza stampa post-partita.