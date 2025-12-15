Sabaudia, il “Giulio Cesare” festeggia i 10 anni dell’Indirizzo Musicale con un concerto

L’Istituto omnicomprensivo “Giulio Cesare” celebra i dieci anni dell’Indirizzo Musicale con “Note di Natale”, il concerto che mercoledì 17 dicembre 2025, alle 19.30, porterà nella Chiesa SS. Annunziata un programma eseguito dagli studenti della scuola secondaria di primo grado e da diverse realtà educative e sociali del territorio. L’evento è organizzato in collaborazione con la Parrocchia Santissima Annunziata e gode del patrocinio del Comune di Sabaudia.

Il concerto riunirà gli alunni dell’Indirizzo Musicale, i ragazzi coinvolti nel progetto di continuità con il Liceo “R.L. Montalcini”, le classi quinte della scuola primaria e il coro “Note nel Cuore” del Centro Sociale “L’Erica”, componendo un ensemble intergenerazionale che esprime il valore formativo e comunitario della pratica musicale. Per la scuola si tratta di un appuntamento simbolico, che ripercorre un decennio di attività didattica e progettuale attraverso la quale l’Indirizzo Musicale è diventato un punto di riferimento stabile nella vita culturale cittadina.

«La ricorrenza dei dieci anni – afferma la dirigente scolastica, prof.ssa Miriana Zannella – ci permette di riconoscere il lavoro svolto e di condividere con la città un traguardo importante. “Note di Natale” è il risultato di una collaborazione costante tra scuola, famiglie, docenti e istituzioni locali, un esempio concreto di come la musica possa creare legami e promuovere partecipazione».

L’iniziativa è aperta al pubblico. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.