LATINA – Rafforzate le misure di sicurezza: ordinanza anti-degrado in tre aree sensibili della città

Latina – Nella mattinata di oggi, 2 dicembre 2025, si è riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Vittoria Ciaramella, per analizzare l’aumento degli episodi criminali registrati nel capoluogo, inclusi recenti ordigni esplosi in alcune zone urbane che hanno generato forte allarme sociale.

Dal confronto è emerso che, nonostante i potenziamenti già attuati nelle aree più sensibili, persistono fenomeni di spaccio di stupefacenti, degrado urbano, marginalità e comportamenti molesti che compromettono la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici. Per questo il Prefetto ha richiesto misure ulteriori e più incisive.

L’ordinanza

È stata decisa l’adozione di un’ordinanza prefettizia – ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S. – che introduce il divieto di stazionamento per soggetti che tengano comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, o che risultino segnalati per reati quali spaccio, furti, rapine, danneggiamenti e porto abusivo di armi.

Le aree interessate sono:

•Zona Guido Rossa

Via Guido Rossa, Via Vittorio Bachelet, Via Galvaligi, Via Padre Sant’Agostino.

•Zona Viale Nervi

Viale Pier Luigi Nervi, Viale Paganini, Viale Le Corbusier, Via Bruxelles, Via Londra.

•Zona Viale Kennedy

Viale J.F. Kennedy, Via Helsinki, Via Mosca, Via Copenaghen, Via Bucarest.

L’ordinanza avrà durata di due mesi.

Le altre misure

Il Prefetto ha inoltre ribadito la necessità di intensificare:

•i servizi di controllo del territorio,

•le operazioni interforze “Ad Alto Impatto”,

•il potenziamento della videosorveglianza,

•l’uso di strumenti straordinari contro spaccio, degrado e criminalità predatoria.

Queste azioni si inseriscono nella strategia prevista dalla direttiva del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2024, volta a garantire una risposta rapida alle richieste di sicurezza dei cittadini e il recupero delle aree urbane degradate.