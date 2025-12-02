ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Chiusura temporanea di un centro scommesse nel Comune di Aprilia

La segnalazione è arrivata tramite l'applicazione YouPol

APRILIA – Sospensione temporanea della licenza, con chiusura per 10 giorni nei confronti di un centro scommesse situato nel Comune di Aprilia. La misura avrà effetto a partire dalla mezzanotte di domani. Il provvedimento nasce da una segnalazione arrivata tramite l’applicazione YouPol, attraverso la quale un cittadino indicava l’esercizio come luogo abitualmente frequentato da persone con precedenti e come possibile area di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale del  Commissariato di Aprilia ha effettuato più controlli a campione sugli avventori e sul personale dell’esercizio nel corso dei quali in tre occasioni sono stati identificate persone con precedenti.  Ad ottobre, gli operatori all’interno di un cestino presente nel locale hanno trovato alcune dosi confezionate di hashish. I poliziotti hanno anche constatato anche l’assenza del titolare della licenza e la presenza di due dipendenti sprovvisti di procura e, quindi non autorizzati alla gestione dell’attività. il Questore di Latina ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio, finalizzato al ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza Alla luce degli elementi emersi, e considerati i profili di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Latina ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio, finalizzato al ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza.  La Questura di Latina ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini, anche attraverso l’utilizzo dell’app YouPol, quale strumento efficace per segnalare situazioni potenzialmente pericolose per la comunità.

 

