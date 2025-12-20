Sermonta, realizzato il nuovo campetto polivalente

Un nuovo campo sportivo polivalente è stato realizzato a Sermoneta e messo a disposizione della comunità. Si sono conclusi infatti i lavori finanziati attraverso il bando regionale “Sport e Salute”, ottenuti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, che hanno consentito la riqualificazione di un’area laterale al campo sportivo principale del centro comunale “Lamberto Milani”, destinata alla pratica del tennis e della pallavolo.

L’intervento ha previsto la posa di un nuovo tappetino sintetico, l’installazione dell’illuminazione a led e il completo ripristino della rete perimetrale, rendendo l’impianto più moderno, funzionale e fruibile anche nelle ore serali. Un ulteriore spazio sportivo che va ad arricchire l’offerta già presente sul territorio comunale, a beneficio delle società sportive e delle nuove generazioni.

«Si tratta di un nuovo spazio messo a disposizione delle associazioni che operano a Sermoneta, per offrire sempre più opportunità di praticare diverse discipline sportive – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti –. Come amministrazione continuiamo a investire sugli impianti sportivi comunali: un anno fa abbiamo restituito alla comunità la pista di atletica, con interventi di riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli spogliatoi finanziati con fondi di bilancio, intitolando l’intero complesso alla memoria del maratoneta sermonetano Lamberto Milani, quattro volte recordman del mondo».

Nel quadro degli interventi realizzati, l’amministrazione ha inoltre dotato il parco di Monticchio di una seconda palestra all’aperto, dopo quella di Pontenuovo, installato canestri per il basket e riqualificato diversi campetti presenti sul territorio, tra Sermoneta Scalo, Campo Vecchio nel centro storico e Monticchio. Sono già in corso valutazioni per la partecipazione a nuovi bandi finalizzati all’implementazione dei servizi sportivi comunali.

«Stiamo lavorando per trasformare il centro comunale Lamberto Milani in una vera e propria cittadella dello sport – aggiunge il delegato allo sport Mauro Lorenzo Mariotti – ampliando l’offerta per giovani e adulti e garantendo alle associazioni sportive locali strutture adeguate e funzionali. A Sermoneta è possibile praticare numerose discipline, dal volley al basket, entrambi quest’anno in serie C, fino a pattinaggio, tennis, atletica leggera, ciclismo, arti marziali e podistica, promuovendo salute, inclusione e sano agonismo».