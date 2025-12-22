Latina, tentano una rapina in appartamento: un arrestato e due complici fuggiti

Colpo notturno finito male per un 46enne arrestato dai Carabinieri a Latina, mentre due complici sono riusciti a fuggire. L’uomo, cittadino albanese senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato con l’accusa di rapina impropria, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Nascosa, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 per un furto in corso all’interno dell’abitazione di un uomo di 73 anni, utilizzata come seconda casa. Arrivati rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione accedendo tramite una scala esterna e si sono trovati davanti tre individui travisati che stavano tentando la fuga con un sacco contenente la refurtiva.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, i tre si sono scagliati contro i militari, dando origine a una colluttazione. Non senza difficoltà, i Carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Durante l’intervento, un militare ha riportato lievi lesioni ed è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso di Latina.

La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.