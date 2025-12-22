Latina, lite tra due uomini degenera in scontro fisico e finisce nel sangue

Momenti di paura questa mattina nel pieno centro di Latina, dove una violenta lite è scoppiata in via IV Novembre sotto gli occhi di decine di passanti. Protagonisti due uomini, un italiano e un cittadino di origine magrebina, che per cause ancora in fase di accertamento si sono affrontati improvvisamente. La discussione è rapidamente degenerata in uno scontro fisico, con pugni e colpi fino all’estrazione di un coltello. Entrambi sono rimasti feriti: uno dei due, colpito a una mano, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza, mentre l’altro è stato fermato e accompagnato per accertamenti. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, dopo un primo scontro uno dei due uomini si sarebbe allontanato di pochi metri, per poi tornare nuovamente a fronteggiarsi con il rivale. L’intervento della polizia locale ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e bloccare entrambi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità.