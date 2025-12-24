Le motivazioni dell’ergastolo a Sodano: “Duplice omicidio ritorsivo”

LATINA – Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo per Christian Sodano, il finanziere 27enne che lo scorso anno uccise a Cisterna Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e sorella di quella che era stata in passato la sua fidanzata. Per i giudici della corte d’assise di Latina il duplice femminicidio è stato una ritorsione per far soffrire Desyree, colpevole, nella mente dell’omicida, per aver scelto di non voler proseguire il loro rapporto sentimentale. Secondo la sentenza, un fatto definito inedito e raccapricciante, scatenato da motivi abietti e futili. Per la corte, poi, non c’è stata premeditazione, in quanto gli elementi raccolti non sono bastati ad assodarla. Infine, hanno sottolineato i giudici, Sodano durante gli interrogatori non ha mostrato alcun segno di ripensamento e, anzi, con il delitto ha affermato il proprio potere costringendo l’ex fidanzata a pensare a lui per tutta la vita.