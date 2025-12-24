Latina, maltrattava la moglie anche da ex: uomo allontanato dalla casa familiare

LATINA – Si moltiplicano i casi di violenza di genere che non conoscono pause. La Squadra Mobile della Questura di Latina ha eseguito alla vigilia di Natale un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti di un uomo indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della ex moglie. Disposto anche il divieto di avvicinamento alla donna che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata vessata e maltrattata per lungo tempo, subendo offese reiterate anche dopo la fine del matrimonio e percosse in più occasioni.

Sul fronte del controllo del territorio, il questore di Latina Fausto Vinci ha disposto l’intensificazione delle attività di controllo de territorio anche con pattuglie a piedi nel centro cittadino e nelle zone di maggior afflusso di persone nel periodo natalizio anche in collaborazione con le altre forze di polizia.