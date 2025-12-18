Mercati in provincia di Latina, accolta la richiesta di anticipare o prolungare le attività settimanali

In vista delle festività natalizie, numerosi Comuni della provincia di Latina hanno deciso di anticipare o prolungare lo svolgimento dei mercati settimanali, per consentire ai cittadini di fare acquisti senza rinunce e agli ambulanti di non perdere preziose giornate di lavoro. Le decisioni sono arrivate accogliendo le richieste dell’Associazione Nazionale Ambulanti ANA-UGL oppure attraverso iniziative autonome delle amministrazioni comunali.

Domenica prossima a Fondi è previsto il secondo appuntamento con il mercato settimanale straordinario, che resterà aperto con orario prolungato fino alle ore 19. Nella settimana di Natale, inoltre, i grandi mercati di Formia, Terracina, Latina, Sabaudia e di numerosi altri centri della provincia, tra cui Lenola, Priverno e Minturno, accoglieranno consumatori e visitatori con l’ampia offerta di prodotti, colori, profumi e convenienza che caratterizzano i mercati tradizionali.

Gli operatori ambulanti saranno presenti per offrire un’ampia scelta e un rapporto qualità-prezzo competitivo, confermando il ruolo centrale dei mercati come punto di riferimento per la spesa quotidiana e per gli acquisti delle feste.

Nel dettaglio, a Fondi il mercato domenicale sarà prolungato fino alle 19, mentre a Formia e Terracina i mercati saranno anticipati a martedì 23 e martedì 30 dicembre. A Sabaudia, invece, lo svolgimento è previsto in anticipo nelle giornate di lunedì 22 e lunedì 29 dicembre.

L’Associazione Nazionale Ambulanti ANA-UGL ha espresso un ringraziamento ai sindaci, agli assessori, ai dirigenti dei SUAP e alla Polizia Municipale per la collaborazione dimostrata, rivolgendo infine un augurio di buone feste e di un felice anno nuovo a cittadini e operatori.