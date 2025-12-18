Al Teatro D’Annunzio la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica e il concerto dei Carabinieri

Hanno preso il via i festeggiamenti per l’anniversario dell’inaugurazione di Latina. La nostra città oggi compie 93 anni e ieri sera il calendario di eventi si è aperto con la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana presso il teatro D’Annunzio. I riconoscimenti sono andati a 13 cittadini della provincia che si sono distinti per meriti civili e professionali, un’occasione voluta soprattutto dal Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella:

A seguire il concerto della fanfara dell’Arma dei Carabinieri di Roma, aperto dalle parole del comandante provinciale dei carabinieri di Latina col. Christian Angelillo:

Oggi 18 dicembre, giorno dell’Anniversario, le celebrazioni ufficiali inizieranno alle ore 9.45 con il raduno in Piazza del Popolo. Alle 10.00 partirà il corteo che attraverserà le vie cittadine fino a Piazza del Quadrato, dove si terrà la cerimonia istituzionale. Presso il Museo della Terra Pontina in Piazza del Quadrato, sarà scoperta la targa del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che riconosce il Giardino storico del Palazzo come “Luogo del Cuore”. La giornata si continuerà alle ore 18.00 con la Santa Messa nella Cattedrale di San Marco, presieduta da Mons. Mariano Crociata, Vescovo. Infine, alle 20.45 si svolgerà, al teatro D’Annunzio, il Concerto dell’Orchestra Tartini.