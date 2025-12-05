Minturno, finanziato il terzo stralcio per il potenziamento dell’Ecocentro di raccolta comunale

Il Comune di Minturno conquista un nuovo e significativo traguardo sul fronte delle politiche ambientali. L’Amministrazione guidata dal sindaco Gerardo Stefanelli ha ottenuto un finanziamento di 195 mila euro dalla Provincia di Latina, classificandosi al terzo posto nella graduatoria del bando provinciale per il potenziamento della raccolta differenziata e per la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti. Le risorse saranno destinate al terzo stralcio dei lavori di modernizzazione dell’Ecocentro comunale, completando così un percorso iniziato anni fa e costruito per tappe progressive.

Stefanelli ha commentato il risultato definendolo la conferma di una visione amministrativa capace di trasformare criticità storiche in un modello virtuoso. Ha ricordato come il potenziamento dell’Ecocentro rappresenti un tassello fondamentale di un sistema di gestione dei rifiuti oggi più organizzato, pulito ed efficiente rispetto al passato. La nuova fase dei lavori consentirà di incrementare sicurezza e logistica dell’area, completare la superficie di stoccaggio con segnaletica dedicata, perfezionare l’impiantistica e potenziare il trattamento delle acque meteoriche. Tra gli interventi è previsto anche l’installazione di nuove luci, sistemi di videosorveglianza e quattro Case dell’acqua destinate alle frazioni del territorio, un’azione che punta a ridurre l’uso della plastica monouso.

Il sindaco ha ripercorso il confronto con le amministrazioni precedenti, evidenziando come, fino a una decina d’anni fa, Minturno fosse ancora legata a un sistema di raccolta stradale basato sui cassonetti, con conseguenze in termini di degrado, scarsa efficienza e aumento dei costi di smaltimento. All’assenza di un Ecocentro a norma si aggiungeva la mancata diffusione della cultura della differenziata anche negli uffici pubblici e nelle scuole, così come l’assenza di qualsiasi politica di incentivo rivolta alle attività commerciali. Stefanelli ha ricordato inoltre il mancato utilizzo di un finanziamento di 480 mila euro destinato alla realizzazione di isole ecologiche, una risorsa che è stata recuperata proprio con il suo insediamento e reindirizzata allo sviluppo infrastrutturale necessario.

Il risanamento dell’Ecocentro parte dal primo stralcio, concluso nel 2022, un intervento da oltre 447 mila euro che ha restituito alla città un’area bonificata e finalmente funzionale. In quella fase si procedette all’eliminazione dei tre silos contenenti fanghi da depurazione, un’operazione complessa che richiese prelievi, indagini e demolizioni progressive per garantire il corretto trattamento dei rifiuti e la messa in sicurezza del sito. Con il secondo stralcio, completato nel 2025 grazie a fondi provinciali per 406 mila euro, si è proseguito con la modernizzazione della struttura, introducendo una nuova recinzione fonoassorbente, nuovi accessi regolamentati, pavimentazioni rinnovate, barriere automatiche, l’ottimizzazione dei flussi veicolari e la creazione dell’area dedicata al Centro del Riuso.

Oggi Minturno può contare su un Ecocentro moderno, sicuro e pienamente operativo, inserito in un sistema di raccolta differenziata porta a porta attivo su tutto il territorio. Secondo Stefanelli, questo percorso ha trasformato un’eredità critica in un modello avanzato di gestione ambientale, capace di migliorare il decoro urbano, ridurre i costi e aumentare la qualità della vita dei cittadini.