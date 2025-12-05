Furti con “spaccata” agli esercizi commerciali. Operazione della Polizia da Siena a Latina

LATINAS – La Polizia di Stato di Siena ha individuato e denunciato quattro uomini per furto aggravato in concorso, ritenuti presunti responsabili di alcuni furti con “spaccata” agli esercizi commerciali. Uno di loro è stato arrestato per possesso di documenti falsi. L’articolata indagine è partita lo scorso aprile a seguito di numerosi furti commessi, anche in provincia di Siena, usando auto rubate come ariete per sfondare le vetrine degli esercizi commerciali, la Squadra Mobile della Questura senese ha rintracciato i 4 cittadini romeni, tutti di età compresa tra i 24 e i 30 anni e domiciliati in provincia di Latina, presunti responsabili dei furti. Recuperati e sequestrati dispositivi informatici, indumenti, strumenti per lo scasso, documenti falsi e una centralina utile ad interfacciarsi con i sistemi elettronici dei veicoli e a consentirne l’accensione senza le chiavi. Durante le perquisizioni, uno dei quattro romeni, 29enne, ha mostrato ai poliziotti una carta di identità e una patente di guida romene risultate poi false. Per questo è stato arrestato in flagranza. L’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Latina, che ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora a Latina e il divieto di lasciare l’abitazione dalle ore 22.00 alle 7.00, con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.