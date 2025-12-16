Drammatico incidente sull’Appia, muore una donna di 36 anni

Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 15 dicembre, sulla via Appia nei pressi di Borgo Carso, all’incrocio con via Podgora. Vanessa Sferragatta, 36enne di Latina Scalo viaggiava in auto in direzione Latina quando per cause in fase di accertamento si è scontrata con un’altra auto proveniente dal senso di marcia opposto. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha trasportato la donna all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la strada, provvedendo a liberarla dalle due auto, e gli agenti della Polizia di Stato che hanno iniziato i primi accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Per Vanessa, deceduta in serata, purtroppo non c’è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate. Il caso passa all’autorità giudiziaria che probabilmente disporrà l’esame autoptico sul corpo della 36enne.