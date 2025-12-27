Musica e atmosfera natalizia in piazza a Latina con Annalisa Minetti

Sabato 27 dicembre, alle ore 19, piazza del Popolo a Latina farà da cornice a “Il Suono del Dono”, uno spettacolo musicale natalizio promosso dal Comune di Latina, attraverso gli assessorati al Turismo e allo Sport, in collaborazione con l’Associazione culturale Eleomai.

Un evento pensato per celebrare il Natale come tempo di luce, attesa e condivisione, ma soprattutto come tempo del dono, inteso non solo come gesto materiale, ma come esperienza di vita, incontro e gratitudine. Da questa riflessione nasce uno spettacolo che unisce musica e racconto, affidato alla voce di Annalisa Minetti, accompagnata dalla chitarra di Stefano Tedeschi e dal basso e contrabbasso di Andrea Zaccari.

“Il Suono del Dono” propone un percorso musicale ed emozionale che attraversa canzoni natalizie, grandi successi della musica italiana reinterpretati in chiave natalizia e momenti di narrazione dedicati ai temi della rinascita, della meraviglia e della riconoscenza. Una serata pensata per ricordare il valore profondo del Natale e il dono più grande, quello della vita, da vivere e condividere insieme.

Lo spettacolo si inserisce nel calendario degli eventi natalizi promossi dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare il centro cittadino e offrire momenti di aggregazione culturale aperti a tutta la comunità.