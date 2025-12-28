Maenza: Corriamo tra i presepi, in arrivo l’ultima tappa di In Corsa Libera

MAENZA – Oggi domenica 28 dicembre, Maenza ospiterà la quinta edizione della “Corriamo tra i presepi” – Urban Trail, 27esima ed ultima tappa del circuito podistico Opes In Corsa Libera 2025. L’evento, organizzato dalla Montello Running in collaborazione con il Comune di Maenza, unirà sport, tradizione e atmosfera natalizia in un pomeriggio particolarmente suggestivo. “Ogni anno la Corsa dei Presepi Urban Trail ci regala un’emozione unica – dichiara Sergio Zonzin, presidente della Montello Running – Per noi non è solo una gara, ma un modo per far respirare ai partecipanti la bellezza di Maenza vestita a festa. Come squadra podistica – e con tutto lo staff capitanato da Emiliano Masocco – mettiamo il cuore in questo evento, e il fatto che sia arrivato alla quinta edizione dimostra quanto sia amato. Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale, in particolare all’assessore allo Sport e al sindaco, per il loro sostegno ed alla Pro Loco di Maenza per la preziosa collaborazione. Ma soprattutto – conclude Zonzin, voglio dire grazie ai cittadini di Maenza, veri protagonisti di questa manifestazione: con il loro entusiasmo, la loro partecipazione e la loro accoglienza rendono questa giornata davvero unica”. Il ritrovo è fissato dalle 14.00 presso la Loggia dei Mercanti, mentre la partenza della gara è prevista per le 16:00. Il percorso, lungo 8,1 km, si snoderà attraverso i paesaggi più caratteristici del territorio, offrendo ai runner scorci unici del centro storico e delle sue decorazioni natalizie. Accanto alla competizione principale sono previste anche una camminata metabolica ed una corsa dedicata ai bambini fino agli 11 anni, per coinvolgere sportivi di ogni età. Al termine della gara, i partecipanti potranno immergersi nella magia del Natale assistendo al presepe vivente, che prenderà il via alle 17:00. A tutti i partecipanti sarà inoltre gentilmente offerta una Zuppa di Pane dalla Locanda del Feudo, per concludere l’evento in un clima di festa e condivisione.