Nuovo passo per la riqualificazione del Palazzo della Cultura

Nuovo passo avanti per la riqualificazione del Palazzo della Cultura di Latina. La giunta guidata dal sindaco Matilde Celentano ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al primo stralcio degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Si tratta di un investimento da 2,5 milioni di euro, finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021-2027, che punta a restituire piena funzionalità a una delle strutture culturali più importanti della città.

Il sindaco Celentano ha ricordato come la riqualificazione del Palacultura rappresenti un obiettivo strategico per l’amministrazione. Teatri, musei, sale conferenze e gli altri spazi del complesso rivestono un ruolo centrale nella vita culturale e sociale del territorio. L’inserimento dell’intervento nelle strategie territoriali del FESR ha permesso di avviare un percorso concreto per il recupero delle aree oggi interdette, a partire dal teatro Cafaro. L’approvazione del progetto di fattibilità, verificato da una società specializzata, conferma che si sta procedendo nella direzione giusta per restituire alla città anche il secondo teatro del Palacultura, dopo la riapertura del D’Annunzio, in vista delle celebrazioni del Centenario.

La delibera è stata proposta dal dirigente del Dipartimento Manutenzioni Micol Ayuso, su indirizzo del vicesindaco Massimiliano Carnevale, delegato ai Lavori Pubblici. Carnevale ha sottolineato l’importanza di rendere gli ambienti del Palazzo della Cultura pienamente accessibili, sicuri e confortevoli. Le criticità emerse mostrano un quadro che richiede interventi mirati per restituire la funzionalità agli spazi chiusi al pubblico. Il primo stralcio permetterà di riaprire il teatro Cafaro ottenendo l’agibilità, di ripristinare le coperture dell’intero immobile con materiali impermeabilizzanti moderni e resistenti e di migliorare le condizioni termoigrometriche degli uffici del primo piano grazie a interventi di efficientamento energetico.

L’approvazione della fattibilità segna quindi un tassello fondamentale verso la rigenerazione del complesso culturale, che tornerà a essere pienamente fruibile e in linea con gli standard contemporanei di sicurezza, sostenibilità e comfort.