Aprilia, vasto incendio in un’industria dolciaria

Un incendio di grandi proporzioni ha devastato nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre un capannone di un’industria dolciaria in via del Commercio ad Aprilia. L’allarme è scattato intorno alle 15.20, quando al NUE 112 sono arrivate numerose segnalazioni di fumo e fiamme che fuoriuscivano dallo stabilimento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Aprilia, affiancati da una squadra proveniente dalla sede centrale di Latina con autobotti e autoscala.

Il rogo ha interessato un capannone di circa 2.500 metri quadrati con copertura in predalles, coinvolgendo materiale altamente infiammabile presente nell’area produttiva, tra cartoni, cassette in plastica, oli vegetali e prodotti dolciari. L’intensità delle fiamme ha causato il parziale crollo del solaio, rendendo l’intero edificio non agibile per motivi di sicurezza.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite senza sosta fino al pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, e hanno richiesto l’intervento di circa 25 unità dei Vigili del Fuoco coordinate dal funzionario di guardia e dal vice capo turno. In supporto sono stati impiegati anche i mezzi movimento terra provenienti dalla sede operativa di Montelibretti, oltre a una kilolitrica della Protezione civile, al personale del 118 e agli agenti del Commissariato di Polizia di Aprilia.

Sono ora in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria per individuare l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità o criticità nelle misure antincendio della struttura. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni allo stabilimento sono ingenti e l’attività resta completamente ferma in attesa delle necessarie valutazioni tecniche.