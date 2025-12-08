Roccagorga, fugge al controllo dei carabinieri e mostra patente falsa: arrestato

Un uomo di 35 anni, residente nel comune lepino e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Stazione di Roccagorga con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno intimato l’alt al conducente di un furgone. Nonostante l’attivazione dei dispositivi luminosi e acustici, l’automobilista ha proseguito la marcia per circa tre chilometri, costringendo la pattuglia a un inseguimento.

Una volta bloccato, l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica avrebbe aggredito uno dei militari intervenuti, prima che l’arrivo di una seconda pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina consentisse di immobilizzarlo e metterlo in sicurezza. I successivi accertamenti hanno portato alla scoperta di una patente falsa, mostrata al momento del controllo: il documento, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sarebbe stato utilizzato per sostituire la patente originale che gli era già stata revocata.

Sottoposto alle verifiche alcolemiche, il trentacinquenne è risultato positivo con un valore superiore ai limiti consentiti. Per questo motivo, oltre all’arresto in flagranza, è stato denunciato per falsità materiale e guida in stato di ebbrezza, nonché sanzionato per guida senza patente. Il furgone è stato posto sotto fermo amministrativo e trasferito in depositeria.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato al Tribunale di Latina per il giudizio direttissimo. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.