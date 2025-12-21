Piano “Marco Valerio”: Il Questore consegna i panettoni solidali ad una rappresentanza del personale

Si è svolta nei giorni scorsi, presso gli uffici della Questura di Latina, la consegna dei panettoni solidali nell’ambito del Piano di assistenza continuativa denominato “Marco Valerio”, promosso dalla Polizia di Stato a sostegno dei dipendenti con figli minori affetti da patologie a carattere cronico. Nel corso dell’iniziativa, il Questore di Latina ha incontrato alcuni dei poliziotti destinatari del panettone solidale e, in rappresentanza di tutto il personale della Polizia di Stato della provincia, ha rivolto loro un sentito saluto, scambiando gli auguri per le imminenti festività natalizie. Il Piano “Marco Valerio” rappresenta, da anni, una concreta espressione di vicinanza dell’Amministrazione ai propri dipendenti e alle loro famiglie. Attualmente, sono oltre 700 i minori assistiti a livello nazionale. Oltre al sostegno economico, nel tempo sono state promosse numerose iniziative di solidarietà, finalizzate a rafforzare il senso di appartenenza alla grande famiglia della Polizia di Stato, a sensibilizzare sul tema della disabilità e a raccogliere fondi da destinare al Piano, anche attraverso progetti come il calendario della Polizia di Stato. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e vicinanza umana, a testimonianza dell’attenzione che la Polizia di Stato riserva non solo alla sicurezza dei cittadini, ma anche al benessere dei propri appartenenti e delle loro famiglie.