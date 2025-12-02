ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Lido di Latina, costa troppo la demolizione del ponte sul Moscarello: le alternative

La disamina in commissione LLPP, Scalco a Sogin: "Che cosa devo dire ai cittadini?"

LATINA – Il ponte sul canale Moscarello (o Mascarello) a Foce Verde la cui chiusura limita dal 2018 la già scarsa viabilità del Lido di Latina, non sarà demolito e ricostruito. Bisognerà realizzare  un piano B. E’ quanto ufficializzato ieri nella seduta della  commissione lavori pubblici che ha visto un lungo confronto tra l’amministrazione e Sogin, la società che si sta occupando dello smantellamento della ex centrale nucleare e che è tenuta a investire sul territorio, per opere compensative, una percentuale del 2% del valore dei progetti di decommissioning. Ed è proprio calcolando questa cifra che – probabilmente anche per gli aumenti registrati post covid – i conti non tornano e Sogin propone alternative. Insomma tutto da rifare.

“Che cosa racconto io ai cittadini?” –  ha chiesto durante la seduta il consigliere Renzo Scalco facendo notare il disagio forte per i residenti e gli operatori della Marina –  per fare il Ponte Morandi hanno fatto prima. La gente soffre, è arrabbiatissima. Sulle batterie abbiamo fatto prestissimo”, ha aggiunto rimarcando la differenza di velocità dell’iter del progetto a servizio di Sogin e la lentezza con cui si procede per l’infrastruttura.

Con i 3,5 milioni a disposizione si torna ora all’ipotesi di una manutenzione straordinaria della vecchia infrastruttura o dell’ampliamento dell’impalcato che consentirebbe anche la creazione di marciapiede e pista ciclabile.

Durante la seduta Sogin ha anche confermato la promessa di riparare il motore della Fontana degli Alpini su via del Lido: “Restiamo disponibili a sostituire il motore dei giochi d’acqua, ma il preventivo che ci è stato presentato era da 65mila euro, neanche fosse la Fontana di Trevi”.

