Progetti Utili per la Collettività, un operatore sarà in servizio all’ufficio Tutela Animali

SABAUDIA – Il Comune di Sabaudia ha aderito ai Progetti Utili per la Collettività (PUC), inseriti nelle politiche attive del lavoro e rivolti ai beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, attivando un progetto di supporto agli Uffici comunali impegnati nella tutela dei beni comuni.

Dal 16 dicembre un operatore PUC è in servizio all’Ufficio Tutela Animali, realtà istituita con il regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali. L’operatore affiancherà il personale comunale nelle attività quotidiane. Si occuperà della gestione delle segnalazioni al supporto amministrativo, fino alle iniziative di informazione e sensibilizzazione sul rispetto degli animali. “Un contributo che alleggerisce il lavoro degli Uffici e rafforza la risposta alle esigenze del territorio”, spiegano dall’Ente.

Il progetto rientra nelle misure promosse dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il sostegno del fondo sociale europeo plus. È attuato in raccordo con il distretto sociosanitario Latina

2 e sarà seguito dal settore V del Comune e coadiuvato dal garante per la tutela degli animali, il veterinario Fabrizio Livi.