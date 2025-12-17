Natale solidale in Piazza del Popolo: la raccolta giocattoli per i bambini di Martina e la sua Luna

Latina si prepara a vivere un Natale all’insegna della solidarietà e della condivisione. Venerdì 19 e sabato 20 dicembre, dalle 16 alle 19.30, Piazza del Popolo ospiterà una raccolta di giocattoli promossa da Fare Giovani Latina, sezione giovanile del movimento civico Fare Latina, a favore dei bambini seguiti dall’associazione Martina e la sua Luna Onlus.

Per due pomeriggi, il cuore della città diventerà un punto di incontro dedicato ai più piccoli e alla solidarietà. I volontari saranno presenti con un gazebo allestito di fronte alla libreria Feltrinelli, dove sarà possibile donare giocattoli nuovi o in ottime condizioni, destinati ai bambini che affrontano percorsi di cura complessi.

L’associazione Martina e la sua Luna Onlus, nata in memoria di Martina Natale, giovane di Latina scomparsa prematuramente, è impegnata da anni nel sostegno ai bambini malati oncologici, con progetti che mirano a regalare momenti di gioia e normalità anche nei contesti più difficili. La raccolta di giocattoli vuole essere un gesto concreto di vicinanza, capace di trasformare una donazione in un sorriso e in un ricordo felice.

Fare Giovani Latina è una realtà attiva sul territorio, composta da studenti, giovani lavoratori e cittadini impegnati in iniziative sociali, culturali e solidali, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni della comunità e rendere la città più partecipata.

«Abbiamo organizzato questa iniziativa perché vogliamo portare un sorriso ai bambini che affrontano ogni giorno sfide difficili – spiega la coordinatrice Alice Rocco – offrendo loro un momento di serenità e coinvolgendo tutta la comunità in un gesto concreto di solidarietà». L’iniziativa sarà realizzata con il supporto di Fare Latina e dei volontari del gruppo.

L’appuntamento in Piazza del Popolo si propone così come un’occasione per vivere il Natale in modo condiviso, trasformando uno spazio simbolo della città in un luogo di calore umano e attenzione verso i più fragili.