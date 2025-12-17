Scambio elettorale mafioso a Terracina, interviene il sindaco Giannetti

Il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, è intervenuto sull’operazione dei Carabinieri scattata all’alba tra Terracina, San Felice Circeo, Napoli e Roma e che ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari e al sequestro di beni per oltre 11 milioni di euro. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, coinvolge anche un esponente del clan Licciardi di Napoli e ruota attorno a presunti intrecci tra criminalità organizzata, politica e affari sul territorio di Terracina.

Il primo cittadino ha ribadito fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, sottolineando come un capo d’imputazione non equivalga a una condanna e come la presunzione di innocenza debba valere per ogni cittadino fino a sentenza definitiva. Giannetti ha inoltre espresso l’auspicio che le indagini possano chiarire la posizione del consigliere comunale Gavino De Gregorio e ha confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire trasparenza, legalità e correttezza nell’azione pubblica.

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Latina tra il 2022 e il 2023, avrebbero fatto emergere il radicamento di soggetti ritenuti legati al clan nel tessuto economico, imprenditoriale e sociale della città. Tra le ipotesi di reato contestate figurano lo scambio elettorale politico-mafioso, l’estorsione aggravata dal metodo mafioso, il trasferimento fraudolento di valori e la turbata libertà degli incanti. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati immobili, attività commerciali, un bed and breakfast e terreni tra Lazio e Campania. Parallelamente sono state notificate informazioni di garanzia a undici persone indagate. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per tutti vale il principio di presunzione di innocenza.