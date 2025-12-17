Caregiver familiari, a Cisterna arrivano i percorsi dedicati negli uffici del Comune

Il Comune di Cisterna attiverà percorsi dedicati e facilitati per l’accesso ai servizi comunali a favore dei caregiver familiari formalmente riconosciuti. La decisione è contenuta in una delibera approvata dalla Giunta comunale, con la quale l’ente riconosce il valore sociale ed economico dell’attività di cura svolta da chi assiste, in ambito familiare, persone non autosufficienti a causa di malattia, infermità o disabilità.

Il provvedimento riguarda i caregiver che si prendono cura del coniuge, del partner dell’unione civile, del convivente di fatto o di un familiare che necessita di assistenza globale e continuativa di lunga durata. L’amministrazione sottolinea come l’introduzione di percorsi dedicati non rappresenti solo un adeguamento al quadro normativo, ma anche un obiettivo strategico per rafforzare inclusività, prossimità ed efficienza dell’azione amministrativa, contribuendo alla sostenibilità del welfare locale.

Nel dettaglio, la delibera prevede una serie di misure di facilitazione tra cui l’accesso prioritario agli sportelli comunali, il supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative, la semplificazione della documentazione richiesta e l’individuazione di un punto di contatto dedicato in ciascun settore dell’ente. Sono inoltre previsti il coordinamento con i Servizi sociali, standard definiti nei tempi e nelle modalità di risposta alle istanze, l’assistenza per l’intera durata delle pratiche e la riduzione dei tempi procedimentali.

Sarà compito dei dirigenti di tutti i settori comunali attivare concretamente questi percorsi facilitati a beneficio dei cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento di caregiver familiare.

«Questo significa costruire una città garante dei diritti di tutti – afferma l’assessore ai Servizi sociali Stefania Krilic – riconoscendo che alcune persone hanno diritto a opportunità specifiche affinché la loro vita sia un po’ più leggera e possano sentirsi considerate per il grande lavoro di cura che svolgono».

Sulla stessa linea il sindaco Valentino Mantini, che sottolinea come l’amministrazione intenda «riconoscere e tutelare una figura fondamentale nell’assistenza alle persone con gravi disabilità», ribadendo il dovere dell’ente di occuparsi dei cittadini più fragili e bisognosi.