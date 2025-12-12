La Provincia di Latina protagonista al convegno sul futuro della Via Appia a Brindisi

La Provincia di Latina ha riscosso grande apprezzamento in occasione del convegno dedicato al futuro della Via Appia, svoltosi a Brindisi con la partecipazione di tutti i Comuni lungo il tracciato riconosciuto dall’UNESCO. L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale di confronto sulla necessità di costituire al più presto l’organismo di gestione del bene, come previsto dal disciplinare UNESCO, per garantirne tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile.

Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, è intervenuto illustrando il modello operativo adottato sul territorio provinciale. Stefanelli ha evidenziato come, grazie a protocolli di intesa e all’inserimento di specifici capitoli di bilancio sia a livello provinciale che comunale, sia stato possibile avviare un’azione coordinata, strutturata e duratura dedicata alla Via Appia.

Tra le iniziative presentate dal Presidente, anche il coinvolgimento di scuole, associazioni e imprese locali, oltre all’elaborazione di un logo e di un brand territoriale per identificare e valorizzare l’antico tracciato romano. Un insieme di azioni che ha permesso alla Provincia di Latina di distinguersi come esempio concreto di buona pratica amministrativa.

Il convegno ha anche offerto l’occasione per ribadire come il riconoscimento UNESCO non sia soltanto un obbligo di conservazione, ma rappresenti una grande opportunità di sviluppo culturale, economico e sociale per i territori. Stefanelli ha sottolineato l’importanza di lavorare in sinergia tra pubblico e privato e ha richiamato la necessità di un impegno condiviso per colmare i ritardi nella costituzione dell’ente di gestione da parte del Ministero, passaggio indispensabile per accedere ai bandi nazionali ed europei destinati alla valorizzazione del sito.

“La Provincia di Latina – ha dichiarato il Presidente Stefanelli – ha sempre puntato sulla capacità di inclusione, sulla relazione con i territori e sulla chiarezza e determinazione nella realizzazione degli obiettivi strategici. Questo è l’approccio necessario per trasformare il riconoscimento UNESCO in un’occasione concreta di crescita per le nostre comunità.”