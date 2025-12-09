Aprilia, due ladri sorpresi grazie ad una chiamata al 112

Ad Aprilia arrestati due ladri in flagranza di reato. I Carabinieri hanno fermato due cittadini di nazionalità georgiana, di 55 e 48 anni, entrambi noti alle forze di polizia ed in Italia senza fissa dimora. Con una segnalazione al 112 i militari sono intervenuti presso un’abitazione del centro di Aprilia, dove hanno sorpreso i due cittadini georgiani, che poco prima, approfittando dell’assenza del proprietario, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si erano introdotti all’interno di un appartamento, riuscendo a portare via denaro contante e carte di credito, nonché monili vari; alla vista dei militari dell’Arma, hanno tentato di allontanarsi dal luogo del furto, senza riuscirvi per il pronto intervento della pattuglia dei Carabinieri. La refurtiva, è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo fissata per oggi.