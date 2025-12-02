Scontro su via Norbana, nel comune di Norma. Chiusa la strada in entrambi i sensi

Incidente sulla Via Norbana poco prima delle 14 nel comune di Norma. Due mezzi si sono scontrati su uno dei tornanti ed i conducente entrambi feriti sono stati portati in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La via Norbana al momento è chiusa in entrambe le direzioni da e per Norma. Sul posto due ambulanze del 118 e la polizia locale