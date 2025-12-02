ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Scontro su via Norbana, nel comune di Norma. Chiusa la strada in entrambi i sensi

I conducenti feriti sono stati portati al Santa Maria Goretti di Latina

Incidente sulla Via Norbana poco prima delle 14 nel comune di Norma. Due mezzi si sono scontrati su uno dei tornanti ed i conducente entrambi feriti sono stati portati in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.  La via Norbana al momento è chiusa in entrambe le direzioni da e per Norma. Sul posto due ambulanze del 118 e la polizia locale

