Sabaudia, incendiate nella notte due auto della Polizia locale, una persona vista fuggire. Il sindaco Mosca: “Non ci lasceremo intimidire”

SABAUDIA – Due Renegade elettriche della Polizia Locale di Sabaudia sono state date alle fiamme nella notte mentre erano in ricarica sotto il porticato del Comando. È accaduto mentre era in corso un temporale e sull’episodio sono state avviate immediatamente le indagini dei carabinieri e della stessa polizia locale che hanno repertato le tracce e analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza non appena il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Sul posto è arrivato anche il Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, che questa mattina parteciperà in prefettura al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla prefetta Vittoria Ciaramella.

“Non ci faremo intimidire. Chi pensa di turbare questa città con il fuoco si sbaglia di grosso. Questo non è un attacco alla Polizia Locale. Questo vile gesto è un attacco alla comunità. E chi l’ha compiuto verrà scoperto e pagherà come previsto dalla legge”, sono le immediate parole del sindaco Alberto Mosca.

Ne abbiamo parlato con lui per Gr Latina

“Sono stato chiamato da un cittadino intorno alle 3.10, quindi doverosamente sono subito andato sul posto unitamente al comandante dei Carabinieri, insieme a quello della Polizia Locale e al vicecomandante. Ci è parso immediato che non si trattava di un caso accidentale, ancorché le due macchine fossero sotto carica allacciate alla colonnina elettrica della ricarica, perché questi sistemi di alimentazione elettrica sono dotati di interruttori automatici, quindi in presenza di un cortocircuito è naturale che l’automatico scatti. Dopo aver verificato questo, mediamente vigili del fuoco, accorsi subito per spegnere le fiamme, abbiamo fatto un’analisi di quelli che sono i sistemi di videosorveglianza della rete cittadina e abbiamo accertato che in effetti si trattava di un atto doloso”.

La città di Sabaudia perde così due vetture nuovissime della Polizia Locale, che dovranno presto essere rimpiazzate per recuperare al danno subito durante questa notte: “Ci sono delle fonti di finanziamento previste proprio per queste casistiche dal Ministero dell’Interno. Comunque credo che anche la Regione, che è sempre molto sensibile all’allargamento di questi fenomeni, ci reintegrerà sicuramente le due autovetture”.