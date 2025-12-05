Controlli ad alto impatto: arrestato 46enne che deve scontare  una pena per maltrattamenti

LATINA – Continuano i servizi straordinari di controlli del territorio “Alto Impatto” nel capoluogo pontino nelle zone Dove si verificati episodi intimidatori mediante l’esplosione di ordigni artigianali e bottiglie incendiarie. Nella notte tra mercoledì e giovedì eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Latina, nei confronti di un cittadino tunisino di 46 anni residente a Latina. L’uomo è stato fermato alla guida della propria auto e dai controlli è emerso che il 46enne risultasse destinatario del provvedimento, dovendo espiare la pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia risalenti al 2023 a Latina. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo poiché sprovvista di copertura assicurativa. Nell’ambito dello stesso servizio, sono stati complessivamente sottoposti a controllo 30 soggetti e 19 veicoli, nonché effettuate nr. 2 perquisizioni.