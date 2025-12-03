Stanganta per un ultras del Latina Calcio: 5 anni di Daspo dopo il match tra Arezzo e Latina

LATINA – Un daspo pesante, con divieto di accedere alle manifestazioni sportive e negli stadi per i prossimi cinque anni, ha raggiunto un ultras del latina Calcio già colpito da analogo provvedimento dieci anni fa. Il Questore di Arezzo ha emesso la misura dopo i fatti avvenuti lo scorso 26 novembre nello stadio di Arezzo, in occasione dell’incontro di calcio valido per gli ottavi di Finale di Coppa Italia Serie C tra S.S. Arezzo 1923 e Latina Calcio 1932, vinto peraltro dal Latina.

Al termine della gara infatti l’uomo ha scavalcato la recinzione che delimita la curva ospiti dal terreno di gioco, tentando così di accedere al campo, prima di essere bloccato dalla sicurezza. Una condotta giudicata pericolosa e di potenziale pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento obbliga il tifoso per i prossimi cinque anni a recarsi anche in Questura a Latina a firmare in concomitanza non solo delle partite del Latina Calcio 1932 ma anche di quelle della Nazionale Italiana.