Stop idrico il 9 dicembre: Latina chiude le scuole

LATINA – Dopo l’annuncio dell’ennesimo stop idrico che coinvolgerà 6 comuni dell’Ato 4 è stata pubblicata stasera l’ordinanza della sindaca di Latina Matilde Celentano (n. 373 del 03/12/2025) che dispone la chiusura per il giorno 9 dicembre 2025 di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali, situati sul territorio comunale di Latina ad esclusione di borgo Sabotino, Latina scalo, borgo Montello, borgo Santa Maria, borgo Bainsizza, borgo

Podgora, borgo Carso e Le Ferriere.

“Rilevato che detta situazione di fatto si appalesa del tutto inconciliabile con il regolare svolgimento del servizio scolastico, per evidenti motivi di igiene pubblica, non potendo gli Istituti rimanere operativi in presenza di dette limitazioni, ferma restando la possibilità per i Dirigenti Scolastici di consentire l’ apertura dei plessi muniti di strutture in grado di consentire l’approvvigionamento idrico mediante sistemi autonomi di raccolta e stoccaggio dell’acqua in serbatoio – si legge nel provvedimento – considerata l’impossibilità di garantire le adeguate condizioni igienico-sanitarie e lo

svolgimento delle attività didattiche nel pieno della sicurezza degli alunni e del personale scolastico la sospensione delle attività didattiche e conseguente chiusura delle scuole nell’ intera giornata del 09 DICEMBRE 2025, in tutte le Scuole di ogni ordine e grado, e gli asili nido comunali.