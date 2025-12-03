Cisterna, 34 dosi di cocaina in un pacchetto di sigarette: arrestato uno spacciatore

CISTERNA – Gli agenti della Volante del commissariato di Polizia di Cisterna ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 29 anni sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina. Il controllo è scattato dopo una breve osservazione a distanza, quando i poliziotti hanno visto l’uomo aprire lo sportello di un’auto in sosta e riporvi qualcosa all’interno; a quel punto sono immediatamente intervenuti per identificarlo.

L’uomo si è mostrato fin da subito nervoso e ha lasciato cadere a terra un pacchetto di sigarette. Il gesto non è sfuggito agli operatori, che hanno recuperato l’oggetto constatando che all’interno vi erano 34 dosi già confezionate di cocaina, pronte per la vendita. Gli accertamenti eseguiti sull’autovettura, poi risultata essere dell’acquirente della sostanza, hanno permesso di trovare altre dosi confezionate, presumibilmente appena acquistate.

Il controllo si è esteso anche ad un bed and breakfast dove l’uomo alloggiava in quei giorni e dove è stato hanno trovato anche un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento delle dosi. Condotto presso le camere di sicurezza il ragazzo è ora in attesa del rito per direttissima che si terrà domani mattina.

L’acquirente è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di droga per uso personale.