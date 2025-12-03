ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'operazione

Cisterna, 34 dosi di cocaina in un pacchetto di sigarette: arrestato uno spacciatore

Il controllo quando il giovane, 29 anni, è stato visto dai poliziotti posare qualcosa in un'auto

CISTERNA –  Gli agenti della Volante del commissariato di Polizia di Cisterna ha arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 29 anni sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina. Il controllo è scattato dopo una breve osservazione a distanza, quando i poliziotti hanno visto l’uomo aprire lo sportello di un’auto in sosta e riporvi qualcosa all’interno; a quel punto sono immediatamente intervenuti per identificarlo.

L’uomo si è mostrato fin da subito nervoso e ha lasciato cadere a terra un pacchetto di sigarette. Il gesto non è sfuggito agli operatori, che hanno recuperato l’oggetto constatando che all’interno vi erano 34 dosi già confezionate di cocaina, pronte per la vendita. Gli accertamenti eseguiti sull’autovettura, poi risultata essere dell’acquirente della sostanza,  hanno permesso di trovare altre dosi confezionate, presumibilmente appena acquistate.

Il controllo si è esteso anche ad un bed and breakfast dove l’uomo alloggiava in quei giorni e dove è stato hanno trovato anche un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento delle dosi. Condotto presso le camere di sicurezza il ragazzo è ora in attesa del rito per direttissima che si terrà domani mattina.

L’acquirente è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di droga per uso personale.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Dicembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto