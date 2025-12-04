ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

ingresso libero

Archivio di Stato di Latina, apertura straordinaria il 19 dicembre

Ultimo giorno per visitare la mostra "Prima della città"

L’Archivio di Stato di Latina sarà straordinariamente aperto al pubblico venerdì 19 dicembre dalle ore 17 alle ore 21 per l’ultimo giorno di apertura della mostra documentaria dal titolo “Prima della città. Impianti di base per l’avvio delle operazioni di bonifica”.

La mostra, realizzata in collaborazione con la Casa dell’Architettura di Latina, è dedicata alle prime fasi di costruzione delle opere di impianto – cave, strade e strutture produttive – che hanno gettato le basi per l’avvio delle attività di bonifica del territorio pontino, antecedenti alla fondazione delle nuove città.

Il percorso della mostra si sviluppa attraverso lo studio dei materiali e delle tecniche costruttive, testimoniati dalla documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Latina e offre uno sguardo sull’arte del costruire, inteso come reperimento dei materiali, predisposizione delle infrastrutture e organizzazione delle risorse logistiche che hanno consentito l’avvio dei lavori successivi.

L’ingresso è libero, per chi volesse visitare la mostra partecipando ad una visita guidata sarà possibile prenotare la visita per uno dei tre turni disponibili (17.45 – 18.45 – 19.45) scrivendo all’indirizzo as-lt.prenotazioni@cultura.gov.it, aspettando il relativo riscontro con conferma.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Dicembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto