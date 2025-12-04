Archivio di Stato di Latina, apertura straordinaria il 19 dicembre

L’Archivio di Stato di Latina sarà straordinariamente aperto al pubblico venerdì 19 dicembre dalle ore 17 alle ore 21 per l’ultimo giorno di apertura della mostra documentaria dal titolo “Prima della città. Impianti di base per l’avvio delle operazioni di bonifica”.

La mostra, realizzata in collaborazione con la Casa dell’Architettura di Latina, è dedicata alle prime fasi di costruzione delle opere di impianto – cave, strade e strutture produttive – che hanno gettato le basi per l’avvio delle attività di bonifica del territorio pontino, antecedenti alla fondazione delle nuove città.

Il percorso della mostra si sviluppa attraverso lo studio dei materiali e delle tecniche costruttive, testimoniati dalla documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Latina e offre uno sguardo sull’arte del costruire, inteso come reperimento dei materiali, predisposizione delle infrastrutture e organizzazione delle risorse logistiche che hanno consentito l’avvio dei lavori successivi.

L’ingresso è libero, per chi volesse visitare la mostra partecipando ad una visita guidata sarà possibile prenotare la visita per uno dei tre turni disponibili (17.45 – 18.45 – 19.45) scrivendo all’indirizzo as-lt.prenotazioni@cultura.gov.it, aspettando il relativo riscontro con conferma.