Terracina, conferite le deleghe agli assessori della nuova Giunta Comunale

TERRACINA – Il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti ha conferito le deleghe agli assessori della nuova giunta che guiderà l’Amministrazione Comunale per la seconda metà del mandato.

“Ringrazio tutti quelli che hanno dato il loro contributo per la formazione di questa nuova squadra, e i cittadini per la loro pazienza. Adesso è davvero il momento di ripartire con il bagaglio dell’esperienza fatta fino ad oggi e con un obiettivo unico per tutti: lavorare per il bene della nostra Città mettendo da parte ogni forma di polemica», ha detto il primo cittadino che ha confermato:

il ruolo di Vicesindaco per Claudio De Felice, con deleghe alle Grandi Opere, Infrastrutture, PNRR, Bilancio, Programmazione Finanziaria, Fondi Finanziari extracomunitari, Sportello Europa, Contenzioso e Sistemi Informativi;

all’Assessore Maurizio Casabona le deleghe all’Ambiente, Transizione Energetica, Mobilità Sostenibile, Dissesto Idrogeologico, Qualità del mare e dell’aria, Ciclo dei Rifiuti, Arredo manutenzioni e forniture aree verdi e parchi, sanità e rapporti con le ASL, Progetti LIFE, Polizia Locale;

confermata la delega al Demanio all’Assessore Gianluca Corradini, a cui vanno anche le deleghe al SUE, all’Urbanistica e alla Portualità.

Sport, Turismo e Cultura, Grandi Eventi e Manifestazioni, Politiche Giovanili, Politiche scolastiche, Istruzione Pubblica e Privata, Toponomastica e Città Gemellate sono le deleghe conferite all’Assessore Alessandra Feudi;

l’Assessore Antonella Isolani, che torna in giunta, si occuperà di Personale, Patrimonio, Affari Generali Istituzionali, Servizi Demografici, Servizio Civile e Edilizia Sociale.

Nuovo ingresso in giunta per l’Assessore Nicoletta Rossi, alla quale ho conferito le deleghe ai Servizi Sociali e Politiche della Famiglia, Emergenza Abitativa, Pari Opportunità, Integrazione, Trasporti Scolastici, Trasporto Pubblico Locale, Servizi Cimiteriali e Tutela degli Animali.

“Al termine del prossimo Consiglio Comunale conferirò le deleghe anche all’Assessore Luca Caringi“, spiega Giannetti.