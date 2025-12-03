Fondi, picchia la moglie davanti ai figli minori, arrestato

FONDI – Ha picchiato la moglie e lo ha fato davanti ai figli minori. E’ scattato l’arresto, in flagranza di reato, per un cittadino albanese di 42 anni residente a Fondi, già noto alle forze di polizia. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dopo la richiesta al 112 nell’abitazione della coppia dove poco prima l’arrestato aveva aggredito fisicamente con calci e pugni la propria moglie davanti ai figli. La donna, a causa delle lesioni riportate, è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nel corso delle ulteriori indagini condotte dai militari dell’Arma è emerso come la donna avesse subito analoghe aggressioni nell’arco degli ultimi cinque anni, senza mai denunciarle.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari in un’altra abitazione.