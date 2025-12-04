I nas chiudono un pub e sequestrano 50kg di alimenti scaduto in un ristorante

SUD PONTINO – Controlli in ristoranti nell’area sud della provincia di Latina. Trovate gravi irregolarità igienico-sanitarie. In un pub del litorale del sud pontino trovato sporco pregresso sui piani di lavoro e all’interno delle attrezzature, scarsa attenzione alle procedure di pulizia e sanificazione. Anche l’area esterna adiacente alla cucina si presentava in condizioni inaccettabili, con materiale vario accatastato in maniera disordinata, bibite collocate all’aperto con rischio di contaminazioni, celle frigorifere accessibili a persone estranee all’attività, compromettendo ulteriormente le condizioni di sicurezza alimentare. Durante l’ispezione è inoltre emersa la presenza di un’area abusiva esterna, adibita a deposito e al cui interno c’erano frigoriferi, congelatori, forno e zona lavaggio, strutture non autorizzate e non conformi agli standard sanitari previsti. Il personale dell’ASL, che ha coadiuvato i militari nell’ispezione, ne ha disposto l’immediata chiusura dell’attività. Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro.

In un ristorante dell’agro pontino, dove i Carabinieri del NAS riscontrate carenze igienico-sanitarie e irregolarità nella gestione degli alimenti. Rinvenuti circa 50 kg di prodotti – tra carne, sughi e yogurt – con termine minimo di conservazione scaduto e in parte privi di tracciabilità, in violazione delle procedure di autocontrollo previste dal manuale HACCP, motivo per cui sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.