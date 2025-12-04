Vigili del Fuoco, a Latina si celebra Santa Barbara

Il 4 dicembre il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina celebra Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale, rinnovando una tradizione profondamente sentita dagli operatori in servizio e da quelli in quiescenza. La ricorrenza sarà l’occasione per ribadire i valori fondanti del Corpo, favorire la condivisione e rinsaldare il legame con la comunità.

La giornata si aprirà alle 9 al Cimitero di Latina, dove verrà deposta una corona d’alloro davanti al monumento dedicato al vigile volontario ausiliario Giuliano Carturan, deceduto in servizio. Un momento di raccoglimento che rappresenta il cuore della cerimonia, nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita.

Nel pomeriggio, alle 17, nella Cattedrale di San Marco si terrà la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo Mariano Crociata. Alla liturgia prenderanno parte le autorità civili e militari, insieme al personale operativo e a quello in congedo.

A seguire, alle 18, l’orchestra del Liceo musicale “A. Manzoni” di Latina si esibirà in un concerto dedicato alla ricorrenza, offrendo un momento artistico aperto alla cittadinanza.

Il Comando dei Vigili del Fuoco invita la popolazione a partecipare alla manifestazione, sottolineando l’importanza della condivisione di un evento che unisce memoria, spiritualità e senso civico.