Latina, aggravata la misura di sicurezza per un uomo dopo un video in tv sullo spaccio

Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto l’aggravamento della misura di sicurezza nei confronti di un uomo già sottoposto alla libertà vigilata, ordinandone l’assegnazione alla casa di lavoro per un periodo di due anni. La decisione arriva in seguito a una segnalazione della Polizia di Stato di Latina, che ha portato all’emersione di nuovi elementi ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura non detentiva.
Secondo quanto accertato, il soggetto, già condannato in passato per reati di allarme sociale, era apparso in un filmato mandato in onda da un noto programma televisivo di approfondimento. Nel video, acquisito agli atti del procedimento di sorveglianza, l’uomo si trovava nella propria abitazione e mostrava sostanza stupefacente, dichiarando la propria disponibilità a cederla, nonostante gli obblighi imposti dalla misura di sicurezza in atto.
Per il Magistrato di Sorveglianza, la condotta documentata costituisce una violazione di “oggettiva gravità”, tale da evidenziare la persistenza di comportamenti incompatibili con un regime di controllo in libertà. Gli elementi raccolti sono stati giudicati indicativi di una pericolosità sociale non gestibile attraverso strumenti non detentivi. Da qui la decisione di sostituire la libertà vigilata con la misura detentiva della casa di lavoro, ritenuta l’unica adeguata a prevenire il rischio di ulteriori condotte illecite.