A Cisterna squadra mobile e cinofili scoprono due etti di cocaina seppelliti in un terreno

LATINA – La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i cannabis shop, e dei connessi reati di criminalità diffusa tra regolamenti di conti, reati contro il patrimonio, porto illegale di armi e altri episodi di violenza. Particolare rilevanza hanno assunto le nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti

Sul territorio della provincia di Latina la Squadra Mobile e i commissariati distaccati, hanno consentito di identificare complessivamente 4.453 persone, di cui 76 minorenni (61 italiani e 15 stranieri) e 4.377 maggiorenni (3.948 italiani e 429 stranieri). Sono state eseguite 7 perquisizioni, elevate 21 sanzioni amministrative e sottoposti a controllo 1.925 veicoli e sequestrate sostanze stupefacenti e psicotrope per un quantitativo complessivo pari a 281,2 grammi di cocaina e 1.017,14 grammi di cannabinoidi.

In particolare a Cisterna, con il supporto di un’unità cinofila del gruppo cinofili di Firenze, in una zona aperta del quartiere San Valentino, gli investigatori hanno rinvenuto panetti sottovuoto occultati in un terreno, contenenti circa 200 grammi di cocaina. Trovati anche 600 grammi di hashish e 60 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione, il tutto tenuto occultato in una cantina in disuso scoperta nello stesso quartiere popolare, intestata ad una persona deceduta e in uso a un 25enne che è stato denunciato.