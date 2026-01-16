A Cisterna debutta la nuova illuminazione dell’ex Palazzo Comunale

CISTERNA – Da questa sera l’ex Palazzo Comunale di Corso della Repubblica a Cisterna è valorizzato da una nuova illuminazione a led. I lavori di restauro avviati a maggio infatti sono quasi completati e di questi fa parte l’impianto dotato anche di una gamma di colorazioni diverse, pur mantenendo il bianco come luce principale per l’illuminazione ordinaria.

Il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli sottolineano come questo intervento si inserisca in una visione più ampia di rinnovamento urbano:

«La riqualificazione dell’ex sede comunale di Cisterna, un immobile storico e di grande valore per l’immagine della nostra città – affermano – si integra perfettamente con il rinnovato ed elegante Giardino di Piazza XIX Marzo, contribuendo ad accrescere decoro e prestigio di Cisterna. Nei prossimi mesi giungeranno a conclusione anche altri lavori attualmente in corso, ripagando la comunità dei disagi affrontati con una città più bella e accogliente».

Gli interventi di risanamento e riqualificazione dell’ex sede comunale di Cisterna di Latina hanno interessato la rimozione dei cavi dalle facciate, il rifacimento degli intonaci, la pulizia degli elementi in travertino, comprese le colonne del portico. Particolare cura è stata riservata al rispetto dell’identità storica del palazzo: durante le fasi preliminari dei lavori è stato infatti rinvenuto un campione della colorazione originaria, un intenso rosso romano che ha sostituito il precedente rosa pallido.